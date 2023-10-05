«حفتر» يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر: أعادت هيبة الأمة العربية

هنأ القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجيشه البطل، بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ50 التي أعادت هيبة الأمة العربية.

كفاءة الفكر العسكري لجيش مصر

وأشار «حفتر»، بحسب تصريحات صحيفة، إلى أن معركة العبور حققت النصر المؤزر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله، مشيداً بالدعم العربي الذي كان حاضراً، وكانت ليبيا أحد المشاركين فيه.

«حفتر»: حفظ الله مصر شعباً وقيادة

ودعا المشير خليفة حفتر، في برقية التهنئة، بأن يحفظ الله مصر شعباً وقيادة، وأن يتحقق لمصر ما تصبو إليه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.