عقيلة صالح يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالقاهرة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالقاهرة، وتناولا تطورات الموقف الراهن في ليبيا، وبحثا جهود المجلسين حيالها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وجاء اللقاء في إطار عملية التشاور المستمر بين رئاسة مجلس النواب والدولة، حيال الأزمة الليبية.

وجرى اللقاء، في أجواء إيجابية للغاية، إذ أظهر رغبة المجلسين للاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.