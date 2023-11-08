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عقيلة صالح يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالقاهرة

كتب:

شريف سليمان
09:31 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالقاهرة، وتناولا تطورات الموقف الراهن في ليبيا، وبحثا جهود المجلسين حيالها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

وجاء اللقاء في إطار عملية التشاور المستمر بين رئاسة مجلس النواب والدولة، حيال الأزمة الليبية.

وجرى اللقاء، في أجواء إيجابية للغاية، إذ أظهر رغبة المجلسين للاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.

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