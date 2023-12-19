حزب التجمع: استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه خطوة تاريخية غير مسبوقة

أشاد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بمشهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنافسيه الثلاثة في انتخابات رئاسة الجمهورية، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تلك الخطوة غير المسبوقة لرئيس الجمهورية، وتأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني برعايته، تكشف عن توافر الإرادة السياسية لدعم الحياة الحزبية في مصر، وهو ما يلقي بمسؤوليات مقابلة على الأحزاب الجادة والفاعلة للبناء على تلك الخطوة، ومع الأخذ في الاعتبار ما شهدته الانتخابات من مشاركة جماهيرية واسعة، نجد أن الفرصة مهيأة تمامًا للانتقال بالحياة الحزبية لمرحلة مغايرة عن تلك التي عانت فيها الحياة السياسية من قيود في عهود سابقة، ومن عزوف المواطنين عن المشاركة وعدم تقديرهم لأهمية دور الأحزاب في التعبير عن مشكلاتهم ومطالبهم الأساسية.

وأكد مساعد رئيس «التجمع» أن أداء المرشحين للرئاسة كان لافتًا على مستوى النضج السياسيي خاصة مع تركيز كل منهم على عرض برنامجه وأفكاره، دون التعرض لشخصية أي من المتنافسين الآخرين، وهو ما استدعى مقابلة الرئيس لهم صباح اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ، لتأكيد أهمية المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الدستورية.

تطوير برامج الأحزاب

ودعا «فؤاد» إلى ضرورة قيام الأحزاب بتطوير برامجها بما يتفق مع متطلبات المرحلة المقبلة على كافة المحاور، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية، وكذلك دعم بنيتها التنظيمية من الداخل، لاستيعاب ما سيواجهها من أعباء ومسؤوليات جديدة ترتبت على المشهد الإيجابي للانتخابات الرئاسية.