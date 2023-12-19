«المؤتمر»: استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة يعكس حرصه على تعزيز الديمقراطية

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية 2024، في أول نشاط له بعد إعلان النتيجة.

وقال «فرحات»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ هذا الاستقبال يعكس استمرار حالة الانفتاح والزخم السياسي المصاحب للعملية الانتخابية، ويؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز الديمقراطية وتوفير بيئة سياسية مفتوحة وشفافة.

وأضاف أنَّ استقبال السيسي للمنافسين يعكس أيضا احترامه لحقوق المواطنين وحرية التعبير عن آرائهم، مما يعزز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف، ويوفر فرص متساوية للجميع.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن لقاء الرئيس السيسي مع منافسيه حقق مكاسب كبيرة، أهمها أن هؤلاء المنافسين أصبحوا جزءًا من عملية صناعة القرار، وأن المجال العام سيظل مفتوحا أمام الجميع.

وأشار إلى أن استقبال الرئيس السيسي للمنافسين رسالة للأحزاب السياسية، تحثها على انتهاز هذه الحالة التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وعرض برامجها على المواطنين.

وخلص نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنَّ استقبال الرئيس السيسي للمنافسين يؤكد حرصه على تعزيز الديمقراطية والحوار في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحول الديمقراطي وإثراء الحياة السياسية.