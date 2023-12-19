لجنة الأسرة بالحوار الوطني تشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة: مشهد مشرف

أشادت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة، موضحة أنه مشهد ديمقراطي مبهر يحرص على «لم الشمل»، والاستفادة من جهود جميع شركاء الوطن في العبور بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة.

مشهد مشرف للدولة

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:«أثمن لقاء الرئيس بالمرشحين، لأنه مشهد مشرف للدولة المصرية بلا شك»، موضحة أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استئناف الحوار الوطني يثبت صدق وعود الرئيس بأن يجعل من الحوار حاضنة وطنية حقيقية لحل المشكلات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بطبيعة الحال كأحد المسؤولين بالحوار الوطني، أشعر بسعادة لتلك الإشارة الرئاسية المهمة في توقيتها ودلالتها.

وأضافت أن الحرص الرئاسي على استئناف الحوار الوطني يبعث على التفاؤل بشأن مواصلة مشوار لجان الحوار لإفادة المواطن بشكل مباشر، ولا زال لدينا الكثير لنقدمه في مختلف محاور الحوار الوطني، وفي اللجنة المختصة بها المتعلقة بالأسرة والتماسك المجتمعي.

مردود إيجابي حول جلسات الحوار الوطني

وتابعت:«أتوقع أن يكون هناك مردود إيجابي كبير قد تحقق بالفعل لدى الشارع المصري، الذي كان يتابع جلسات الحوار ويشترك فيها ويستفيد منها، ويترقب قراراتها رجل الشارع العادي في احتياج حقيقي لطرح مشكلاته وسط أكبر قدر من أطياف الدولة المصرية السياسية والاقتصادية والمجتمعية، لذلك أثمن بشدة الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني».