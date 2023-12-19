مركز التدريب في جامعة طيبة التكنولوجية ينظم أولى دوراته

انطلقت أولى الدورات التدريبية بمركز التدريب بجامعة طيبة التكنولوجية، حول أخلاقيات العمل الأكاديمي، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، وحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير المركز، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

رؤية ورسالة المركز

واستهل الدكتور محمد رسلان، مدير المركز، الدورة التدريبية بعرض دور ورؤية ورسالة المركز في عقد الدورات والورش التدريبية، لصقل مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري في كافة المجالات التي تحتاجها العملية التعليمية، مثل دورات التحول الرقمي ومهارات العمل الأكاديمي والإداري وغيرها، تطبيقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ورئيس المركز.

أخلاقيات العمل الأكاديمي

وحاضر في الدورة التدريبية علي العجمي، نائب مدير المركز، وتحدث حول مفهوم أخلاقيات العمل الأكاديمي وأهميته والتحديات واستراتيجيات التنفيذ، وكيفية استغلال الوقت وتوزيع المهام والتفكير بعقيلة رائد الأعمال، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة والاتيكيت وفن وسلوك العرف الأكاديمي في التعامل مع الإدارة، كما استعرض أهمية تطبيق اخلاقيات العمل الأكاديمي ودوره في تحسين بيئة العمل مما ينعكس على تطوير العملية التعليمية.