أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل كافة البنوك المصرية، ذلك الهدوء المستمر منذ بداية التعاملات الصباحية، ويسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل البنك المركزي المصري 39.09 جنيه شراءً و39.23 جنيه بيعًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 38.95 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات داخل بنك مصر 39.45 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 38.95 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 39.15 جنيه للبيع و 38.98 جنيه شراءً.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية وصل إلى 39.58 جنيه بيعًا و39.08 جنيه شراءً.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة بلغ 38.70 جنيه للشراء و38.88 جنيه للبيع.