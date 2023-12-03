سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصر، استقرارا ملحوظا، خلال بداية التعاملات اليومية في مختلف البنوك، إذ سجل سعر الإسترليني 38.97 جنيه للشراء، فيما سجل 39.34 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من البنوك، عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.76 جنيه للشراء، وسجل 39.21 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.76 جنيه للشراء، وسجل 39.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.97 جنيه للشراء، وسجل 39.13 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.97 جنيه للشراء، وسجل 39.34 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.91 جنيه للشراء، وسجل 39.34 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي «CIB».

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني 39.21 جنيه للشراء، وسجل 39.33 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.