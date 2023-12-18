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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:26 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية على استقراره الذي عليه منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، في ظل أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

وأوضح الموقع أن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية يبلغ 38.95 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 39.09 جنيه شراءً و39.23 جنيه بيعاً. 

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 39.15 جنيه للبيع أما سعر الشراء 38.98 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 

بينما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين داخل بنك القاهرة 38.70 جنيه للشراء و38.88 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل بنك الإسكندرية إلى 39.08 جنيه للشراء و39.58 جنيه بيعاً. 

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