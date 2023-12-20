فنانون اعتزلوا التمثيل عام 2023 بسبب الظروف الصحية.. آخرهم عواطف حلمي

قرر عدد من الفنانين اعتزال الفن بشكلٍ نهائي في عام 2023، بسبب الظروف الصحية التي منعتهم من مواصلة مسيرتهم الفنية، بعد أن أمتعوا الملايين بفنهم الراقي وأدوارهم المميزة، حيث لم يكن أمامهم خيار آخر سوى الابتعاد عن دائرة الشهرة، والاحتفاظ بصورتهم المعتادة كما هي في ذهن معجبينهم، وبالرغم من أن اعتزالهم سيترك فراغا كبيرا في الوسط الفني، إلا أن صحتهم وسلامتهم لها الأولوية.

فيما يلي أهم 4 فنانين اعتزلوا الفن عام 2023:

عواطف حلمي

أعلنت الفنانة عواطف حلمي اعتزالها الفن نهائيا، منذ أيام، وذلك بسبب أزماتها الصحية التي أجبرتها على الابتعاد عن العمل، وملازمة المنزل لانخفاض قدرتها على الحركة بمفردها.

توفيق عبد الحميد

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزال الفن، حيث قرر أن الوقت قد حان للاستراحة والتركيز على الاهتمام بصحته.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل».

لطفي لبيب

أعلن الفنان لطفي لبيب اعتزاله الفن نهائيا، مباشرةً بعد مشاركته كضيف شرف في فيلم «مرعي البريمو» الذي تم عرضه مؤخرا، بطولة محمد هنيدي، وأرجع السبب إلى ظروفه الصحية التي تمنعه من مزاولة عمله.