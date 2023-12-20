في عيد ميلاده.. محمد فؤاد يكشف أسباب إجرائه عملية التكميم

يحل اليوم 20 من شهر ديسمبر يوم ميلاد الفنان محمد فؤاد، حيث ولد في الإسماعيلية وتربى في عين شمس، اكتشفه الفنان الراحل عزت أبو عوف وانضم إلى الفرقة الغنائية التي يقودها ثم انفصل عنهم وقدم أول ألبوم غنائي له «في السكة» والذي نجح بسبب حداثة هذا اللون على المصريين.

سبب إجراء محمد فؤاد عملية التكميم

ظهر الفنان محمد فؤاد في أحد البرامج التليفزيونية، وناقش أسباب إجرائه لعملية التكميم، كما كشف عن إجرائه لعدة عمليات أخرى لخسارة الوزن، وأوضح أسباب رفض عائلته إلى هذا القرار.

عمليات لخسارة الوزن

ظهر الفنان محمد فؤاد في لقاء تليفزيوني في أحد البرامج، وتحدث عن عمليات لخسارة الوزن، حيث قال إنه أجرى ثلاث عمليات لخسارة وزنه، موضحاً أن العملية الأولى التي قام بها كانت عملية الشفط، وأجرى عملية أخرى وهي «الرينج» حيث قال بعد إجراء هذه العملية الثانية أصبحت آكل بشراهة ولم تفعل شيئا.

تعرض إلى حالة خطرة

كما كذَّب الفنان محمد فؤاد الشائعات التي انتشرت حول تدهور حالته وأنه أصبح في حالة خطرة، أما عن العملية الثالثة وهي عملية التكميم فتحدث عنها وقال إنه أجرى العمليتين السابقتين هروباً من هذه العملية بسبب خوفه منها وخوف عائلته عليه، حيث رفض ابنه بأن والده يجرى هذه العملية.

شعور فؤاد أثناء دخوله للعمليات

وكشف عن شعوره أثناء دخوله غرفة العمليات قائلاً: «لم أشعر بالخوف مطلقاً لأني أسلمت أمري إلى الله، كما أنه أوضح عدم إبلاغ عائلته بهذه الخطوة حيث قال إنه لم يكن يريد يشعرهم بالخوف والقلق عليه، بينما أوضح أيضا بأن ولده علم بهذا الخبر بعد دخوله غرفة العمليات وأتى على الفور، كما أنه غضب من عدم إخباره ثم بكى وكان يشعر بالخوف والقلق».