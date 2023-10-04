محمد فؤاد لـ«الوطن»: فخر لي الغناء أمام الرئيس السيسي في احتفالية نصر أكتوبر

أعرب الفنان محمد فؤاد، عن سعادته البالغة بمُشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تقديم أغنية «مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا الروح».

محمد فؤاد: الجيش المصري العظيم صمام الوطن

وقال محمد فؤاد، لـ«الوطن»: «فخر كل الفخر ليّا أني أغني أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي فعالية خاصة بالجيش المصري العظيم، والذي يُعد صمام هذا الوطن الغالي».

يدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

كما أبدى دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، قائلًا: «بدعمه بقوة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات على أرض الواقع».

وجاءت كلمات الأغنية: «طول ما أنا عايش على وش الأرض وبتنفس وفي قلبي النبض لا يمكن شمسك يوم تغيب.. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني أنا منك طول الوقت قريب.. مش عاوزك تقلقي أبدا طول ما فيا الروح.. ومعاكي هروح آخر المشوار.. وفي وسط العتمة وفي وسط الضلمة أنا باب مفتوح.. وسواد الليل أقلبه لنهار».