محمد فؤاد باكيا في حفل تأييد الرئيس بالمنصورة: «اكتبوا على قبري فؤش بيحب مصر»

أحيا الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا في المنصورة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، ودعما لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حفل محمد فؤاد في المنصورة

وبكى السوبر ستار محمد فؤاد أثناء غنائه أغنية «بلدي»، وخاطب الجمهور قائلا: «أنا بوصيكم اكتبوا على قبري فؤش بيحب مصر، وأنا لا أمزح»، مؤكدا أن هذه وصيته لجمهوره المصري بعد وفاته.

وتفاعل الجمهور مع «فؤاد»، وسط هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، بعد إعلانه ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أضاءت الألعاب النارية سماء المنصورة.

وتوافد الآلاف من المواطنين في مسيرة ضخمة جابت شوارع المنصورة، رافعين الأعلام وصورة الرئيس السيسي، مع تشغيل الأغاني الوطنية، ورفع لافتات كُتب عليها «بنحبك ياريس.. انزل ياريس»، وحمل الأطفال مع ذويهم الأعلام، كما تواجدت الفرق الطبية أرجاء المكان تحسبا لأي طارئ نتيجة الزحام والتكدس.

تأمينات مشددة في شوارع المنصورة

وشهد شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين لإحياء حفل غنائي ضخم، وبدأت مراسم الحفل في مسيرة ضخمة كانت تجوب شوارع المنصورة وضواحيها بالسيارات، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية بسيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.