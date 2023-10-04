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محمد فؤاد يقدم فقرة غنائية بالندوة التثقيفية: لا يمكن شمسك يوم تغيب

كتب:

محمد عزالدين
08:44 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
محمد فؤاد

محمد فؤاد

قدّم الفنان محمد فؤاد، فقرة فنية وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كلمات الأغنية: «طول ما أنا عايش على وش الأرض وبتنفس وفي قلبي النبض لا يمكن شمسك يوم تغيب.. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني أنا منك طول الوقت قريب.. مش عاوزك تقلقي أبدا طول ما فيا الروح.. ومعاكي هروح آخر المشوار.. وفي وسط العتمة وفي وسط الضلمة أنا باب مفتوح.. وسواد الليل أقلبه لنهار».

وتابع: «لو يوم هتحسي بظلم وقهر في وقت الضعف هيكون ليكي ضهر وحيطة وسد يصد الخوف.. مش هقبل أشوف في عيونك دمعة وصوابعي العشرة هقيدهم شمع.. وبكرة هنغلب أي ظروف».

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