محمود فوزي: لقاء الرئيس بالمرشحين تقليد غير مسبوق يؤسس لمساحات مشتركة واسعة

ثمن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء الرئيس بالمرشحين الثلاثة في انتخابات الرئاسة السابقة، اليوم، مؤكدا أنه تقليد راق وغير مسبوق، يؤسس لتقاليد سياسية محترمة ومساحات مشتركة واسعة.

أوضح المستشار محمود فوزي، أن الرئيس السيسي، استقبل صباح اليوم، بقصر الاتحادية، المرشحين المنافسين على منصب رئيس الجمهورية، مرحبا بهم مستمعا لهم، فاتحا الباب لقنوات التواصل الفعالة والمستمرة بين القوى السياسية المختلفة ومؤسسة الرئاسة.

أضاف «فوزي» في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه تشرف بحضور اللقاء، معبرا عن مدى سعادته بالاستماع لما دار فيه من حديث مهم وعميق، مضيفا: «ومن قبلها تشرفت كل الشرف برئاسة الحملة الانتخابية التي أتمنى أن أكون قد وفقت أنا وزملائي بالحملة من أداء واجباتها على النحو المسؤول والمأمول».