عاجل.. الرئيس التونسي يهنئ السيسي هاتفيا بانتخابه لولاية جديدة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجّه بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كل المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتوجّه الرئيس السيسي بالشكر إلى أخيه الرئيس التونسي، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.