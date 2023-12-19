«الصحفيين» تعلن تفاصيل رحلات الحج لأعضائها.. تخفيض 70 ألف جنيه

أعلنت لجنة الحج والعمرة، تلقي طلبات أعضائها الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارا من اليوم، وحتى السبت المقبل، نظرا لضيق الوقت المحدد لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني السعودي، والبرنامج على النحو التالي: مستوى اقتصادي تحسين ( 5 نجوم ) شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.

البرامج وأماكن الإقامة

أوضحت النقابة أن هناك 4 أماكن للإقامة وجاءت كالتالي:

مكة المكرمة: الإقامة في زمزم 5 نجوم أو ما يماثله من 1 إلى 4 ذي الحجة فندق جراند.

منطقة العزيزية: إقامة في عمائر فندقية من 4 إلى 14 ذي الحجة.

المشاعر: في عرفات ومنى المطوف ( 5 نجوم ) بالإفطار والغداء والعشاء.

المدينة المنورة: الإقامة في فندق 4 أو 5 نجوم قريب من الحرم في المنطقة المركزية من 14 إلى 18 ذي الحجة.

الأوراق والشروط

أكدت النقابة أن تكلفة البرنامج 183 ألف جنيه، بتخفيض 70 ألف جنيه عن السعر في ضوابط وزارة السياحة، وتُقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة، وحددت النقابة الأوراق المطلوبة كالتالي:

أصل جواز السفر ( صالح لمدة عام ) + صورة الرقم القومي.

- سداد جدية الحجز بمبلغ 30 ألف جنيه.

وذلك مع ملاحظة أن السعر بدون تذكرة الطيران، ويشترط عدم أداء الفريضة من قبل الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم، ثم أقارب الدرجة الأولى، ويستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

وقالت النقابة في بيان، أن باقي التكلفة تُسدد خلال أسبوع، على الأكثر مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة، وأي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير في سعر العملة بالريال يتحملها الحاج، وفي حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.