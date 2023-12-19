وكيل «خارجية النواب»: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة يعكس عبقرية المشهد السياسي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن ما مر به المصريون في العشر سنوات الأخيرة كان له أثر إيجابي في زيادة الوعي بأهمية المشاركة في العمليات الانتخابية وبالتالي انعكس ذلك على ما رأيناه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من مشاركة غير مسبوقة من حيث نسبة إقبال من لهم حق التصويت، والمشهد بشكل عام يؤكد تنامي الوعي بشكل كبير في مختلف أوساط وفئات الشعب المصري حول أهمية التواجد والتفاعل مع أي استحقاق دستوري تدعو له الدولة.

أطياف المجتمع في المشهد السياسي

وأوضح الخولي لـ«الوطن»، أن المشهد السياسي في مصر متميز بشكل عبقري حيث يجمع أطياف المجتمع، ولقاء الرئيس السيسي اليوم بالمرشحين الثلاثة في أول عمل له بعد إعلان النتيجة يؤكد ذلك، لافتا إلى أنه تلاحظ ارتفاع نسب المشاركة الشبابية في الانتخابات الرئاسية لأن هناك جيلا جديدا نشأ على مدارالـ10 سنوات الماضية وتوسعت قاعدة المشاركة بوجود مزيد من الشباب الذين أصبح لهم حق التصويت.

إقبال من الشباب

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه في ظل المناخ السياسي الحالي أصبح الكثير من الشباب على قدر كبير من الوعي بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق الدستورية، وأن يعبروا عن أنفسهم عن رأيهم.