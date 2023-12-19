محافظ الغربية يتابع جاهزية 224 معدة لمواجهة الكوارث في 5 مراكز

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة في 5 مراكز ومدن بالمحافظة «حي أول وثان ومركز المحلة الكبرى، ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة زفتى»، والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية، بأرض الاصطفاف بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى.

224 معدة للطوارئ بالغربية

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 224 معدة تمثل 21% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات النقل الثقيل، واللوادر والجرارات والمكانس، متعددة الحجم والنوع، كما تابع حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات من الأوناش، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة.

رفع درجة الاستعداد بالغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ، مؤكدا حرص المحافظة على تدريب كافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات بصفة مستمرة لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، مؤكدا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.