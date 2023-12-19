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تخصيص 5 ملايين جنيه لتطوير معدات مواجهة الطوارئ والأزمات في جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
12:55 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

تفقد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اصطفاف 34 معدة متنوعة بالحملة الميكانيكية بمدينة رأس سدر، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن معظم المعدات تابعة للوحدة المحلية، والبعض الآخر بمشاركة المجتمع المدني. 

جاء التفقد بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر. واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات.

مواجهة الطوارئ

وقال المحافظ، خلال التفقد، إنه تم التأكيد على تشغيل كل المعدات وتدريب العاملين على كيفيه التعامل لمواجهة أي طارئ، مع رصد 5 ملايين جنيه لتطوير معدات الحملة وصيانتها الميكانيكية بكافة مدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة معدات الاصطفاف، والتأكد من كفائتها وجاهزيتها لمجابهة السيول والتعامل مع أي طوارئ، مقدما الشكر لكل الجهات التنفيذية التي تقوم بجهود مكثفة للتعامل بكفاءة عالية مع الأزمات والكوارث، وتطهير مجرى السيل بشكل دوري تحسبا لحدوث سيول غير متوقعة.

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بقلم داليا منير