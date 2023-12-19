الحركة الوطنية: الفترة المقبلة تشهد المزيد من فتح المجال العام أمام الديمقراطية

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الدولة المصرية تعيش فترة جديدة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل أجواء ديمقراطية ومناخ مليء بالأمل والطموح وخاصة في المشهد السياسي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاحتواء وفتح المجال العام أمام الديمقراطية لمزيد من المشاركة الفاعلة.

زخم سياسي غير مسبوق

وأوضح علي في تصريح لـ«الوطن»، أن لقاء الرئيس السيسي المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية اليوم يبرهن أهمية الزخم السياسي واهتمام الرئيس بالتعاون مع الجميع وفتحه الطريق أمام الكل للعمل من أجل الوطن، مشيرا إلى أننا نعيش زخما سياسيا غير مسبوق في تاريخ مصر، والسنوات القادمة ستشهد تغيرا كبيرا في السياسية المصرية في ظل وجود كوارد سياسية مؤهلة بشكل احترافي.

قدرة الشعب تظهر وقت الشدائد

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشهد توافد الناخبين على لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر في انتخابات الداخل والخارج يشير بوضوح إلى قدرة الشعب المصري العظيم الذي تظهر وقت الشدائد في دعم الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها، والنتيجة جاءت تأكيدا للإرادة الشعبية التي تبرهن على إرادة الجماهير المصرية التي تثق في الرئيس السيسي.