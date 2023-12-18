«الحركة الوطنية»: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعني استكمال التنمية

قال المستشار أسامة سعدالدين، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية لشؤون الصناعة والتجارة، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة يعني استكمال مسارات التنمية والتطوير التي شهدها المجتمع المصري في العديد من المجالات المختلفة.

جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن مصر

وأوضح سعد الدين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السنوات العشر لحكم الرئيس شهدت استقرارا أمنيا غير مسبوق بعد محاربة الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها في الملف الاقتصادي بهدف حل الأزمة الحالية، فشهد المجتمع تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على إعادة إحياء الحياة السياسية مرة أخرى وتعزيز الديموقراطية، وهو ما ظهر بداية من إطلاق تعديلات الدستور، وصولا إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وإطلاق الحوار الوطني وغيرها العديد من الخطوات المختلفة التي تم اتخاذها في هذا الإطار.

جهود الرئيس السيسي في الملف الاقتصادي

وأكد أنه بالرغم من التحديات المختلفة التي تحيط بالبلاد، إلا أن الرئيس السيسي تمكن من تحقيق خطوات ذات أثر حقيقي في الملف الاقتصادي، منها على سبيل المثال الجهود المبذولة في إطار تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والعمل على تحسين البنية التحتية في مصر من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعات النقل والطرق والمياه والصرف الصحي، والمشروع الأهم هو التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للعديد من المواطنين على رأسهم الأكثر احتياجا في القرى والنجوع الفقيرة، لافتا إلى أن فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 يعني استكمال مسيرة التنمية والبناء والتطوير التي بدأت منذ 10 سنوات.