نقيب الزراعيين بالفيوم: إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة غير مسبوقة

هنأ الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا إنّ إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الزراعة تحديدًا كثيرة جدًا، وتحتاج وقتًا طويلًا للحديث عنها، إذ وفرت آلاف فرص العمل للشباب سواء مهندسين أو عمال، إلى جانب تأمين سلة الغذاء بزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة، من وجهة نظره، هو مشروع الدلتا الجديدة، فضلًا عن مشروع مستقبل مصر «1.5 مليون فدان»، وذلك ضمن 4 ملايين فدان يستهدفهم الرئيس السيسي.

وأشار إلى أنّ مشروع استصلاح الأراضي الزراعية، هو إنجاز كبير جدًا خصوصًا توصيل مياه للدلتا في ترعة طولها يتخطى 100 كيلومتر وهو أمر يشبه المعجزة، وسيعود أثره على المصريين خلال فترة وجيزة جدًا في عملية الإنتاج الزراعي.

مشروع الـ100 ألف صوبة الأبرز

وأشار إلى أنّه معجب جدًا بإنجاز الكثير من مشروعات البيوت المحمية الـ100 ألف صوبة زراعية، والتي تعد أيضًا من أقوى المشروعات في قطاع الزراعة، إلى جانب مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وبركة غليون، والاستزراع السمكي، وغيرها من المشروعات الضخمة.

استكمال إنجازات الزراعة

وقدّم نقيب المزارعين بالفيوم، الشكر للرئيس السيسي على تلك المشروعات اللي وفرت الكثير من فرص عمل لقطاع الزراعة سواء عمال ومزارعين، وتؤمن سلة الغذاء، كما إنّها أدت لتمكين الشباب والمرأة، متمنيًا إنجاز باقي تلك المشروعات في أقرب وقت.