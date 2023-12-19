عاجل.. مفاجأة سارة من «فيفا» للأهلي بعد الهزيمة في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تأهل 18 فريقًا لبطولة كأس العالم 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2021 و2023، ليتبقى 14 فريقا يتنافس.

18 فريقا يتأهل لكأس العالم للأندية 2025

وكشف «فيفا» في بيان رسمي، عن تأهل 18 فريقًا لكأس العالم للأندية 2025، هي: تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2021، وريال مدريد الإسباني، بطل المسابقة عام 2022، ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة 2023 من دوري أبطال أوروبا، وبورتو وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

ويتبقى 4 فرق من قارة أوروبا، يجري تحديدها عبر بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى 3 فرق من التصنيف الأعلى..

وفي قارة أفريقيا تأهل الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2021 و2023 والوداد المغربي، بطل 2022، بجانب بطل النسخة الحالية والفريق الأفضل في التصنيف.

تأهل 3 فرق من أمريكا الشمالية

وكشفت «فيفا» عن تأهل مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاف 2021، وسياتل ساوندرز الأمريكي، بطل 2022، وليون المكسيكي بطل 2023، ويتبقى بطل النسخة المقبلة من البطولة.

وتأهل عن قارة آسيا الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا 2021، وأورواو ريد الياباني، بطل 2022، بالإضافة لبطل النسخة الحالية من البطولة، بجانب فريق الأفضل في القارة.

3 فرق برازيلية في المسابقة

وفي كوبا ليبرتادوريس تأهلت 3 فرق برازيلية هي، بالميراس بطل 2021، وفلامنجو بطل 2022، وفلومينينسي بطل 2023، ويتبقى بطل نسخة 2024، وفريقين من أفضل تصنيف في البطولة، بجانب تأهل أوكلاند سيتي من أقيانوسيا