عاجل.. فيفا يمنح الأهلي فرصة العمر للوصول إلى نهائي مونديال الأندية

فتحت ظروف خاصة الباب أمام النادي الأهلي لكتابة التاريخ بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخه، بحال تخطيه عقبة الفائز من مواجهة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث يتعرض فريق فلومنينسي بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية، للاستبعاد من المشاركة في البطولة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أزمة في البرازيل تهدد مشاركة فلومنينسي بكأس العالم للأندية

القصة تبدأ بصدور قرار وحكم قضائي من محكمة في ولاية ريو دي جانيرو، خلال الساعات الماضية، بعزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز، من منصبه، على خلفية مخالفات في الإجراءات التي أدت لانتخاب رودريجيز، العام الماضي، وهو ما خلق حالة تحرك سريع من «فيفا» بشأن ما اعتبره تدخل حكومي في شئون اتحاد كرة تابع له ودعاه ذلك إلى إرسال خطاب للاتحاد البرازيلي يطلب منه تفسيرًا لما يحدث وإلا سيكون مضطرًا للتدخل بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن النشاط الكروي في البرازيل مهدد بالإيقاف والتجميد، ومنع فرقه وحكامه من المشاركة في المباريات والأحداث الدولية، خلال الفترة المقبلة، وأبرزها استبعاد فلومنينسي البرازيلي، المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية خلال أيام.

وفي حالة صدور هذا القرار سيكون أمام الاتحاد الدولي إما الاكتفاء بعدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية على أن يصعد الفائز من مواجهة الأهلي و«اتحاد جدة وأوكلاند» للنهائي مباشرةً، أو استقدام فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بدلا من بطل البرازيل، كونه وصيف أمريكا الجنوبية، إلا أن الخيار الأول قد يكون الأقرب لضيق الوقت أمام استقدام فريق جديد للمشاركة في الحدث.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 منه.وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الفائز من الاتحاد وأوكلاند بالدور الثاني، يوم 15 ديسمبر، على أن يلعب الفائز منهم بنصف النهائي أمام بطل البرازيل.