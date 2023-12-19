«المنيا»: تنفيذ 1176 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة 16 مليار جنيه

أعلنت محافظة المنيا تنفيذ 1176 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل القرى المدرجة في المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ويبلغ عددها 192 قرية بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ16 مليار جنيه.

توسعة محطة معالجة صرف أبو قرقاص

وذكر بيان أصدره الديوان العام لمحافظة المنيا، إن قطاع الصرف الصحي في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تضمن تنفيذ 565 مشروعًا، بتكلفة 13.9 مليار جنيه، تضم 17 محطة معالجة صرف صحي، و178 محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومن أبرزها توسعة محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص، توسعة محطة معالجة صرف صحي غرب ملوي، ومحطات معالجة صرف صحي برطباط وزاوية برمشا وقفادة وبلنصورة وأبو قلتة ومحطة معالجة برطباط، إضافة إلى إجراء توسعات بمحطة معالجة صرف صحي الحرة.

تنفيذ 35 محطة مياه وآبار وشبكات

وبالنسبة لقطاع مياه الشرب، ذكر بيان محافظة المنيا، أنه يتضمن تنفيذ 611 مشروعا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تضم 35 محطة مياه وآبار، شبكات مياه ووصلات منزلية مياه شرب، ومن أبرزها توسعة محطة مياه شرب ملوي، وتوسعة محطة مياه شرب جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس، إضافة إلى مشروع محطة مياه الشرب بأبو قرقاص، ومحطة مياه العدوة.

وفي وقت سابق قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان صحفي، إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» المرحلة الأولى، تضمنت تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه في 192 قرية بـ5 مراكز إدارية داخل محافظة المنيا وهي مغاغة والعدوة وأبو قرقاص وملوي وديرمواس.