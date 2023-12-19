من هو بابي بادجي «صفقة الإنقاذ» في الأهلي؟

بعد خسارة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كانت تجد جماهير القلعة الحمراء طريق فريقها بها مفروشا بالورود إلى المباراة النهائية، تحديدا بعد تخطي عقبة صاحب الأرض والجمهور، اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي، عادت المطالبات بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر إلى النور مجددا، في ظل الأزمة الهجومية الواضحة التي يعاني منها المارد الأحمر.

«صفقة الإنقاذ»، هكذا ظهر اسم جديد على الساحة خلال الأيام الماضية، بعد أن دخل المهاجم السنغالي بابي بادجي مهاجم المغرب التطواني المغربي ضمن حسابات كولر، بحسب وسائل إعلام مغربية.

من هو بابي بادجي صفقة الأهلي المنتظرة؟

بادجي الذي يتصدر قائمة الدوري المغربي بعد مرور 12 جولة على انطلاق المسابقة، إذ سجل 6 أهداف في 9 مباريات شارك بها حتى الآن، بات هو الأمل الذي تعول عليه الجماهير الحمراء في إنقاذ هجوم الأهلي في باقي بطولات الموسم، حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورغم تعاقد الأهلي مع أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند السابق في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يقدم المهاجم أوراق اعتماده مع المارد الأحمر، مع جعل الأصوات التي تنادي برحيله في انتقالات يناير تتعالى.

معلومات عن بابي بادجي هدف الأهلي في الميركاتو الشتوي

ويرصد «الوطن» معلومات عن بابي بادجي الذي دخل حسابات السويسري مارسيل كولر في الميركاتو الشتوي:

- يبلغ اللاعب السنغالي من العمر 24 عاما

- لعب في الدوري السنغالي والبوركيني قبل أن ينتقل إلى صفوف المغرب التطواني الصيف الماضي

- تبلغ قيمة اللاعب السوقية 175 ألف يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

- يبلغ طول اللاعب 183 سم ويلعب في مركز المهاجم الصريح.

- خريج مدرسة نادي جينراسيون فوت السنغالية، التي سبق وأخرجت لاعبين عالميين للأندية الأوروبية على رأسهم ساديو ماني لاعب ليفربول السابق، والنصر السعودي الحالي.

- الوداد المغربي دخل في مفاوضات من أجل ضمه خلال الفترة الماضية.