خطاب عاجل من فيفا لـ الأهلي بعد الخسارة أمام فلومنينسي

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي الأهلي مجددا، قبل خوضه مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، التي ستكون يوم الجمعة المقبل، أمام الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، التي تلعب بنصف نهائي البطولة.

وأرسل «فيفا» خطابا للنادي الأهلي يؤكد عليه عدم ارتداء لاعبيه القمصان التي تحمل الرقم 72 خلال فترة الإحماء، قبل مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بجدة، وإلا فسيتعرض لعقوبة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

واعتاد لاعبو النادي الأهلي ارتداء هذه القمصان تكريما لذكرى رحيل 72 مشجعا في أحداث عام 2012، تحديدا بعد مباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري وقتها.

في سياق متصل، تحسر الاتحاد الأفريقي على خسارة الأهلي أمام بطل البرازيل، بعدما أوضح «كاف» عبر موقعه الرسمي أن المارد الأحمر تبددت أحلامه في حمل كأس البطولة بطريقة مؤلمة، عقب خسارته 0-2 أمام فلومينينسي، بطل كأس أندية أميركا الجنوبية، في المربع الذهبي للمسابقة العالمية.

وسيلعب الأهلي ضد الخاسر من مانشستر سيتي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني، يوم الجمعة المقبل، بعدما تعرض للهزيمة على يد فلومنينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

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