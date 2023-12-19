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عاجل.. تفاصيل العرض السعودي لنجم الأهلي وموقفه من الرحيل

كتب:

أحمد خالد
12:02 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
فريق الأهلي

فريق الأهلي

ينتظر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، من أجل مناقشة مسؤولي الكرة داخل القلعة الحمراء، في العرض السعودي المقدم له.

وعلم «الوطن سبورت» أن محمد الشناوي تلقى عرضًا سعوديًا للرحيل عن الأهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل، يناير 2024، بمقابل مادي كبير.

وعرض أحد الأندية السعودية على محمد الشناوي، الحصول على 3 ملايين دولار كراتب في الموسم الواحد، مع دفع 5 ملايين دولار لموافقة القلعة الحمراء على رحيله في يناير المقبل.

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بقلم أحمد خالد