طقس الإسكندرية غدا.. شديد البرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الإسكندرية غدا، موضحة أنه مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع توافر فرص سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، تزامنًا مع أجواء نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المحافظة.

طقس الإسكندرية غدا

وأكدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، فإنه من الضروري على أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها غدا الأربعاء، توخي الحذر بسبب طقس الإسكندرية غدا، وعدم الانخداع بالاعتدال النسبي خلال فترة الظهيرة، إذ إنّ التقلبات الجوية مستمرة طوال اليوم.

تحذيرات من طقس الإسكندرية غدا

وحذرت غرفة عمليات الإسكندرية من طقس الإسكندرية غدا، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع بسبب ظهور الشمس ساطعة خلال الظهيرة، إذ يجب عدم تخفيف الملابس، فدرجات الحرارة ظهرًا تسجل 17 درجة، بينما تنخفض ليلًا لتسجل 11 درجة، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلًا.

احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية

كما أكدت ضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار، نظرًا لاحتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية غدا، بنسبة كبيرة تصل إلى 70%، والابتعاد عن الكورنيش نظرًا لارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر، وهو أمر مضطرب نسبيًا مع وجود نشاط للرياح.