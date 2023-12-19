نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدة قرى في 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ5 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لظهور العشوائيات حرصا على الصالح العام.

اعتماد مخططات تفصيلية في قرى البحيرة

وجاءت المخططات التي اعتمدتها نائب المحافظ كالتالي:

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلي التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابي بمركز بدر.

منع ظهور العشوائيات

ومن جهتها صرحت منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، بأنه تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونا، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لظهور العشوائيات حرصا على الصالح العام.

كما أشارت إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.