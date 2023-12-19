إسعاد يونس تشوق جمهورها لـ«عصابة عظيمة»: «راجعة لكم بعد غياب»

حمّست الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، جمهورها لفيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، الذي تعود به للسينما بعد غياب استمر لأكثر من 13 عامًا.

ونشرت إسعاد يونس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بوسترا جديدا للفيلم، وعلقت عليه: «أخيرا وبعد غياب 13 سنة.. راجعة لكم على شاشات السينما من خلال الفيلم الكوميدي عصابة عظيمة.. 4 يناير في جميع دور العرض».

إسعاد يونس تنتهي من تصوير مشاهدها في عصابة عظيمة

وكانت الفنانة إسعاد يونس، أعلنت مساء أمس عن انتهائها من تصوير فيلم عصابة عظيمة، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «فركش عصابة عظيمة».

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.