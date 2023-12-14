نشاط فني لـ إسعاد يونس في السينما والتليفزيون.. مسلسلان وفيلم

تعيش الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما والتليفزيون، إذ عادت بقوة للشاشة، بعد سنواتٍ من الغياب كمُمثلة.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأعمال التي تشارك فيها إسعاد يونس خلال الفترة الحالية، وهي كالتالي:

- تيتا زوزو

وتعاقدت إسعاد يونس، مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم «تيتا زوزو»، والذي انطلق تصويره قبل أيام قليلة، ومن المُقرر عرضه في النصف الثاني من 2024، ويُشاركها البطولة كل من محمود البزاوي، ومصطفى غريب، محمد كيلاني، إيناس كامل، نور محمود، حمزة العيلي وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، على مدار 30 حلقة.

- انترفيو

كما تُشارك إسعاد يونس، كضيفة شرف في مسلسل جديد يحمل اسم «انترفيو»، بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن المُقرر عرضه قريبًا على منصة «واتش إت».

وحرصت رنا رئيس، على توجيه الشكر إلى إسعاد يونس، لتوجدها في المسلسل، كضيفة شرف، حيث كتبت عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: « أحبك ولا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية على دعمك، إنه يعني العالم بالنسبة ليّ».

المسلسل من بطولة خالد شباط، وحازم إيهاب، وديانا هشام، وميدو عادل، وسارة نور، ومحمد العمروسي، ونور بدر، ومونيكا ألفونس، وخالد جواد.

- عصابة عظيمة

كما تترقب إسعاد يونس، طرح فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، المُقرر طرحه في شهر يناير المُقبل، لتعود إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم جديد مليء بالكوميديا ​​والأكشن، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ورنا رئيس، ومصطفى عنبة، وفرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل النجم محمد ثروت، وعارفة عبد الرسول، وإبراهيم السمان، وأحمد عزمى. الفيلم مليء بالكوميديا ​​المضحكة، والأحداث الشيقة.