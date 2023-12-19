«ثقافة السويس» تناقش دور الدين في الحفاظ على البيئة

تواصل مديرية ثقافة السويس، تقديم ندوات عن التنمية الحياتية التي تتناول الحفاظ على البيئة، إذ عقدت ندوة حول «دور الدين في الحفاظ على الأخضر»

«دور الدين في الحفاظ على الأخضر»

وحاضر في ندوة ثقافة السويس، التي أقيمت في مدرسة طه حسين الرسمية للغات، الشيخ أحمد الخولي مدير التعليم الإعدادي بالأزهر، وعبير أمين مدير عام المجلس القومي للسكان فرع السويس.

قيمة الإنسان تكمن في قدرته على العطاء

تضمنت الندوة الحديث حول أن قيمة كل إنسان تكمن في قدرته على العطاء، وأشارت المحاضرة إلى أننا كبشر خلقنا الله أمناء على هذه الأرض وعلينا مسؤولية الحفاظ على كل أشكال الحياة عليها من غابات وأنهار ومحيطات، ويدعو الإسلام لرعاية البيئة والمحافظة عليها لأنها تمثل مصدر الغذاء والحياة.

كما تناولت الندوة أن دور الإنسان يكمن في عمارة هذه الأرض وهذا يتمثل في إسعاد البشر والحفاظ على كل الكائنات الحية، وإذا أردنا أن نسهم في صنع الحياة الطيبة.