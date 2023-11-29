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قصر ثقافة السويس يناقش رواية «رسالة إلى هارون» لسناء فرج

كتب:

حمدي عبد الله
09:28 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
ندوة مناقشة الرواية

ندوة مناقشة الرواية

نظم فرع ثقافة السويس، ندوة تضمنت مناقشة رواية «رسالة إلى هارون» للأديبة سناء فرج، ضمن فعاليات برنامج توقيع كتب النشر الإقليمي، الخاص بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

مناقشة رواية رسالة إلى هارون

شارك في مناقشة رواية سناء فرج، الأديب والكاتب السيد ياسين، والشاعر عزت المتبولي، وأدارت المناقشة صباح هادي، رئيس نادي الأدب في محافظة السويس.

نظرة على التاريخ العربي 

وقال ياسين، إنّ رواية «رسالة إلى هارون» هي منتج أدبي متميز يحمل ثقافة مبدعة استطاعت أن تطرح لنا مرحلة تاريخية مهمة من التاريخ العربي، بكل أحدثه الملتهبة، وشكلت فيها الكاتبة إسقاطات تاريخية، استدعت شخصيات وأماكن وأزمنه في عصر هارون الرشيد.

وأضاف، أنّ الكاتبة رصدت شخصية هارون الرشيد، عبر ديالوج وألواح ملونة مجسدة، أعطت لمشهد الرواية الإبداعي إضافات قيمة، وطرحت عوالم مترامية الأطراف، تحمل بين طياتها العديد من الدلالات والتأويلات، واستدرجت القارئ إلى قراءات متعددة ينهل من مضمونها كل ما هو تاريخي وثقافي، يضاف إلى المكتبة العربية.

عصر هارون الرشيد

أمّا الشاعر عزت المتبولي، فقال إن الأديبة سناء فرح استطاعت التحليق ببراعتها فوق صفحات التاريخ، مستدعية شخصيات وأماكن وأزمنة في عصر هارون الرشيد وعصور أخرى؛ لخلق مشهدية فنية، جسدت فيها عوالم متعددة، طرحت بواسطة هذه العوالم فلسفتها وثقافتها، وشكلت من خلالها مجموعة من الدلالات، وأعطت للقارئ جرعات تثقيفية وتاريخية متميزة.

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بقلم حمدي عبد الله