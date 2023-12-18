«ثقافة السويس» تناقش طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بحضور طالبات التمريض

ناقش بيت ثقافة فيصل طرق ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية في المنزل، واتباع الأساليب التي تحد من إهدار الكهرباء، بحضور طالبات مدرسة التمريض في محافظة السويس.

محاضرة لمناقشة طرق ترشيد الكهرباء

وشهد بيت ثقافة فيصل في محافظة السويس، إقامة محاضرة بعنوان «ترشيد استهلاك الكهرباء» حاضر فيها شيماء عبدالرازق، بمدرسة التمريض بالمحافظة، والتي تناولت الأساليب التي يجب اتباعها؛ للحد من إهدار الطاقة الكهربائية.

استعمال الأجهزة الموفرة

وأوضحت شيماء عبدالرازق، أنّه ينبغي استعمال وشراء الأجهزة الموفِّرة للطاقة للمحافظة على كمية الكهرباء المستهلكة، وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنّ من الممكن استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة تُوفر الطاقة.

وضربت المحاضرة مثالًا لاستبدال الأجهزة، بأنّه يُنصح باستبدال الفرن الكهربائي القديم، أو غسالة الأطباق والصحون، وكذلك جهاز المجفف بأجهزة أحدث، مع الحرص على البحث عن الأجهزة التي تحوي معيار نجمة الطاقة (بالإنجليزية: Energy Star)، حيث توجد هذه الإشارة غالباً على الأجهزة الحديثة، والتي تُبيّن كمية الطاقة التي يستهلكها كلّ جهاز.

يأتي ذلك في ظل استراتيجية وزارة الثقافة برعاية الدكتور نيفين الكيلاني، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكل الأقاليم الثقافية.