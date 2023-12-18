تيسير مطر: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى وننتظر منه مزيدا من دعم الصناعة والزراعة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الفوضى الداخلية والمؤامرات الخارجية بالاستجابة لمطالب 30 يونيو 2013، ووضع استراتيجية وطنية في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والسياحة والأمن القومي والتنمية والأمن، بجانب مواجهة الإرهاب.

وأوضح «مطر» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي منح الحقوق المستحقة لكل فئات المجتمع، فضلًا عن أنه رجل دولة حازم في قضايا الأمن القومي، وصارم عندما أعلن عن الخط الأحمر في ليبيا، وإعلان الخط الأحمر لمياه النيل في مفاوضات السد الأثيوبي، وغيرها من المواقف في كثير من القضايا الدولية، حتى وصلنا إلى قوة واستقرار مصر في المحافل العالمية.

استكمال مسيرة البنية التحتية

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الشعب المصري ينتظر من الرئيس السيسي مزيدًا من الدعم في الملفات التي بدأها لأول مرة في تاريخ مصر، منها مبادرة «حياة كريمة» ومشروعات تطوير القرى، واستكمال مسيرة البنية التحتية وتطوير المشروعات التعليمية والصحية، إضافة لمزيد من دعم المشروعات الصناعية والزراعية وحل مشكلتها، وكذلك دعم القطاع الخاص بشكل يحقق المنافسة في الأسواق، مع ضبط معايير التسعير والجودة العالمية.

وأشار إلى أن المصريين يحملون أحلامًا كثيرة من رئيسهم، عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، وهذه الأحلام تتنوع بين أحلام شخصية وأحلام وطنية، فهناك من يحلم بحياة أفضل له ولأسرته، وهناك من يحلم بمستقبل أفضل لمصر.

ومن الأحلام الشخصية التي يحملها المصريون من الرئيس السيسي، حلمهم بحياة مستقرة اقتصاديًا، فهم يريدون أن يعيشوا حياة كريمة، بعيدًا عن الفقر والجوع، يريدون أن يكون لديهم عمل ثابت يكفل لهم العيش، وأن يكون لديهم سكن ملائم، وأن يكون لديهم تعليم جيد لأبنائهم، كما يحلم المصريون بحياة آمنة، فهم يريدون أن يعيشوا في سلام، بعيدًا عن العنف والجريمة، يريدون أن يخرجوا من منازلهم دون خوف من أن يتعرضوا للخطر.

ومن الأحلام الوطنية التي يحملها المصريون من الرئيس السيسي، حلمهم بمصر قوية ومزدهرة، فهم يريدون أن تكون مصر دولة متقدمة، لها مكانتها في العالم، يريدون أن تكون مصر دولة حديثة، تتمتع ببنية تحتية متطورة، واقتصاد قوي، وجيش قوي.

ولكي تتحقق هذه الأحلام، يحتاج المصريون إلى تعاون الرئيس السيسي معهم، فنجاح الرئيس السيسي في تحقيق أحلام المصريين، هو نجاح للشعب المصري كله، ويتحقق ذلك من خلال الاهتمام بالاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والصناعة.