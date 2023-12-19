ضبط سماد زراعي محظور تداوله في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، إذ شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة تموينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة.

ضبط أسمدة زراعية محظور تداولها

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 120 جوال سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق، وضبط شخصين من أصحاب السوبر ماركت لعرضهما كميات من السكر تقدر بـ260 كيلوجراما غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعرضه للبيع بالمحل.

كما تم ضبط أحد أصحاب المحلات لقيامه بعرض سكر مجهول المصدر وتم التحفظ على 9 كيلوجرامات، وضُبط أيضا أحد أصحاب المخابز الأفرنجية لحيازته كميه قدرها 27 كيلوجراما من السكر مجهول المصدر.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط أحد أصحاب محلات البقالة لبيعه السكر بأزيد من السعر المدون على العبوة بمقدار عشرة جنيهات، وضبط عدد 3 محلات لقيام أصحابها ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد 162 علبة سجائر، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.