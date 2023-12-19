عضو «القومي للمرأة»: فترة الرئيس السيسي الجديدة ستستكمل جهود مناهضة العنف ضد النساء

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة مفهوم شامل، يضم العديد من الأنواع، كالعنف الزوجي والعنف الجنسي والختان وغيره، وكلها أشكال تصنف عنف ضد المرأة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت على مدار السنوات العشر الماضية في هذا الملف، وبذلت جهود عدة من أجل مناهضته.

إطار تشريعي قوي

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السنوات العشر الماضية شهدت بناء إطار تشريعي قوي من أجل حماية العنف ضد المرأة، كما عملت الدولة وأجهزتها المختلفة منهم المجلس القومي للمرأة على الجانب المجتمعي في إطار حمايتها من أشكال العنف المختلفة، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع المصري.

وقالت مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحتاج إلى زيادة مساحة تفعيل التشريعات القوية التي تعمل على حماية المرأة المصرية من العنف، إلى جانب زيادة الجهود المبذولة من أجل توعية جميع أفراض المجتمع بخطورة العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته.

زيادة جهود مناهضة العنف ضد المرأة

ولفتت إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة تحتاج إلى تعاون وتنسيق الجهد بين جهات الدولة المختلفة، حتى تتسع دائرة التوعية في المجتمع، ونصل إلى الشعب المصري في شتى الأماكن المختلفة، وأضافت: «يجب تعريف المواطن أن العنف ضد المرأة ليس فقط جسدي وجنسي بل هناك أنواع عدة منها عنف مجتمعي وصحي وغيره، لابد من مقاومتها».

وأشارت إلى أن المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة لعب دورا قويا خلال السنوات الماضية من أجل نشر التوعية بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة الرئاسية الجديدة استكمال وزيادة لتلك الجهود المبذولة في هذا الإطار.