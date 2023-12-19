الاحتباس الحراري يهدد الحياة على الأرض.. مصير الزهرة بانتظارنا

«الجحيم على الأرض»، يبدو أن هذه المقولة ستتحول إلى واقع ملموس، بعد أن تم لأول مرة محاكاة تأثير الاحتباس الحراري الجامح بالكامل على الأرض، من خلال دراسة حديثة تم الكشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

العلماء قاموا لأول مرة بمحاكاة جميع مراحل ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة، ووجدوا أنه يمكن أن يتحول كوكبنا الأخضر إلى «جحيم» غير صالح للسكن في القرون المقبل.

«لن تحتاج الأرض إلا إلى التسخين بضع عشرات من الدرجات لتحفيز الاحتباس الحراري الجامح، مما يجعلها غير صالحة للعيش مثل كوكب الزهرة، الكوكب الذي يبلغ متوسط ​​درجة حرارة سطحه حوالي 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت)»، وفقا لوكالة ناسا.

وبحسب العلماء في جامعة جنيف (UNIGE)، الذين أجروا الدراسة، بدعم من مختبرات CNRS الفرنسية في باريس وبوردو، فإن تأثير الاحتباس الحراري هو العملية التي من خلالها تقوم بعض الغازات في الغلاف الجوي للأرض بحبس حرارة الشمس.

دراسة صادمة بشأن تأثير الاحتباس الحراري على كوكب الأرض

تم فحص تأثير الاحتباس الحراري الجامح في الدراسة، حيث أكدت أنه يحدث عندما يزداد الإشعاع الشمسي يؤدي إلى ارتفاع كبير ومتزايد في درجة حرارة الكوكب.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، تم تصميم البحث جزئيًا لتوفير أداة لدراسة المناخ على الكواكب الأخرى، ولا سيما ما يسمى بالكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم أخرى غير الشمس، والمساعدة في تحديد قدرتها على استضافة الحياة.

كما سلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها مناخ الأرض في القرون القادمة.

هل تتحول الأرض إلى كوكب غير صالح للحياة؟

مقارنة عقدها العلماء حول الفرق بين الأرض، وهي نقطة زرقاء وخضراء رائعة مغطاة بالمحيطات والحياة، وبين كوكب الزهرة، وهو كوكب كبريتي عقيم، والذي يعد الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي.

الدراسة، أكدت أن زيادة صغيرة جدًا في الإشعاع الشمسي تؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الأرض العالمية بضع عشرات من الدرجات فقط، ستكون كافية لتحفيز هذه العملية الجامحة التي لا رجعة فيها، على الأرض وتجعل كوكبنا غير صالح للحياة مثل كوكب الزهرة.