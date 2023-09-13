خبراء يحذّرون من خطورة الاحتباس الحراري على «المتوسط»: يزيد العواصف والأعاصير

حذّر خبراء وباحثون من ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تضطر منطقة حوض البحر المتوسط إلى الاستعداد مستقبلًا لعواصف متزايدة القوة من هذا النوع، الذي يوازي ما يُعرف بإعصار البحر المتوسط «ميديكين».

وذكر الدكتور ريتشارد سيجر، الباحث في مرصد لامونت دورتي الأرضي في جامعة كولومبيا، أنّ أعاصير ميديكين تشبه إلى حد كبير الأعاصير الاستوائية.

واوضح في تصريح لشبكة «سي إن إن»، أنّها محصورة جغرافيا فوق البحر الأبيض المتوسط ومحاطة باليابسة، مؤكدًا أنّها عادة ما تكون أصغر من الإعصار وغالبا ما تتبدد بشكل أسرع.

وأكدت سوزان غراي، من قسم الأرصاد الجوية في جامعة ريدينغ البريطانية، أنّ هناك أدلة ثابتة على أنّ ميديكين يتناقص في ظل الاحتباس الحراري، لكن يزداد قوة، مشيرة في تصريحات لموقع «سبيس»، إلى أنّ تغير المناخ يزيد شدة عواصف البحر الأبيض المتوسط، ويتسبب في زيادة هطول الأمطار المرتبطة بمثل هذه العواصف.

وتتطلب الأعاصير درجات حرارة مياه سطح البحر بـ26 درجة مئوية لتكوينها وتقويتها، بينما تشكل أعاصير البحر المتوسط في درجات حرارة مياه تبلغ 15 درجة مئوية.