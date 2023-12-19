أستاذ مناعة: ظهور بقع بالجلد أول أعراض وجود مشاكل في الكبد

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن الكبد من أهم الأعضاء الحيوية الخمسة في الجسم، لافتة إلى أن أي تعب في الكبد يعطي إشارات لكل الجسم.

أعراض كثيرة تظهر على الجسم

وأوضح أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «فيه أعراض كثيرة تظهر على الجسم نتيجة وجود مشاكل في الكبد، ومنها في حال تغير لون البول إلى الغامق معناه تكسر خلايا الكبد، لو لون البراز تغير للون الفاتح معناه وجود كبد دهني، ولو فيه هرش في الجلد يكون بسبب خلل في الكبد».

بقع حمراء أو بنفسجية

وتابعت: «لو ظهر بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد فمعناه وجود مشاكل في الكبد، لو وجد وجع شديد في بطن الرجل، أو تغيير لون الظوافر، أو ظهور الدوالي، وأو وجود ألم في الجانب الأيمن، أو وجود شدة في الجانب الأيمن من الجسم، فكل هذه الأعراض معناها وجود مشاكل في الكبد، تتطلب الذهاب للطبيب فورا ومراجعة النظام الغذائي».

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