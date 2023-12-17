«صحة القليوبية» توضح كيفية تقوية مناعة الأطفال في فصل الشتاء

أكدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في منشور توعوي بعنوان «ابنك هيكون بطل الشتاء لو شجعتيه»، ضرورة تناول الأطفال خلال فصل الشتاء الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين A المقوي للمناعة للوقاية من الأمراض ونزلات البرد.

حملة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن منشور التوعية يأتي في إطار حملة 100 يوم صحة، والتي تقرر مدها للمرة الثانية بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المنشور يوضح كيفية تجاوز الأطفال الأزمات الصحية المختلفة خلال فصل الشتاء، وخاصة نزلات البرد من خلال ممارسة التغذية الصحية للحصول على مناعة قوية.

الأطعمة الغنية بفيتامين A

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن التوعية تضمنت ضرورة أن تقوم الأمهات بتوعية أبنائهن بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين A لتجاوز فترة الشتاء ونزلات البرد وتشمل «التونة - صفار البيض - كبدة دجاج - كبدة بقري - الجزر - البطاطا - القرع العسلي».

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب زيادة الوقاية من نزلات البرد والفيروسات من خلال الحصول على الأمصال لرفع المناعة والحماية من الإصابات المتكررة بالإنفلونزا، ومنها مصل الإنفلونزا الموسمية ومصل الالتهاب الرئوي، مشيرا إلى أن الجرعات الآمنة للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية تكون للأطفال من 6 أشهر حتى 9 سنوات، ولم يسبق له التطعيم بحيث يتناول الحقنة كاملة، وتكرر بعد 4 أسابيع، والأطفال من 9 سنوات، والكبار، حيث يحقن حقنة كاملة ولا تكرر.