ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفيتامينات؟.. استشاري مناعة يوضح

يحرص العديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، أو الحوامل على تناول الفيتامينات لتعويض النقص الذي فقده الجسم، ولكن على الرغم من فوائدها إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الأضرار على الصحة.

الإفراط في تناول الفيتامينات

يفرط بعض الأشخاص خاصة طلاب الثانوية العامة في تناول الفيتامينات، ظنا منهم أنها تساعد أجسامهم أكثر، فينقلب الأمر إلى الضد، ونتيجة لذلك قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تناول جرعات زائدة من الفيتامينات إجراء غير سليم، وقد يعرض الفرد لآثار جانبية أو التسمم.

وتابع «بدران»، أن الأعراض تشمل التي تظهر على الشخص عند تناول جرعة زائدة من الفيتامينات المتعددة، في البول الداكن وكثرة وزيادة كمية البول، وجفاف الشفتين وتهيج العين، بالإضافة إلى زيادة حساسية العين للضوء وضربات قلب سريعة، وآلام العظام وألم عضلي والإغماء والصداع وإحمرار الجلد.

توجد آثار جانبية خطيرة ناجمة عن تناول فيتامين «سي» بجرعات زائدة، وذلك لأن الجسم لا يستطيع تخزين الفيتامين، ويمكن أن تؤدي الجرعات العالية إلى اضطراب في المعدة والإسهال، وتكوين حصوات بالكلى، وكذلك يمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة من فيتامين «د» إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، حيث تتسبب زيادة الكالسيوم في ضعف عمل الكلى وتكوين حصوات، وكذا يزيد من درجة الحموضة في الدم، ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء.

وزارة الصحة والسكان

وكانت وزارة الصحة والسكان، نصحت بتجنب الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل عام، قائلة إنه يتم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتحسين الصحة، ومع ذلك فهي ليست بالضرورة آمنة للجميع.