خالد الجندي: الشعب وصل لدرجة من الوعي تمنع تزييف الواقع (فيديو)

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

نعيش أجواء النصر والفوز

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع علي فضائية dmc: «نعيش أجواء النصر والفوز والمجد والعزة بفضل الله، كنا نتمنى أن نرى هذه اللحظات في وطننا ونحن على قيد الحياة، فأراد الله أن يثلج قلوبنا بما فيه استقرار بلدنا».

وأضاف: «انتهت تلك الرحلة الاستحقاقية بفوز رئيسنا المحبوب عبدالفتاح السيسي، كنا ندعو لوطننا، واليوم ندعو لقائد وطننا أن يوفقه الله، ويجعل الدنيا في يديه وليس في قلبه، وأن يرزقه بطانة الخير، ويفتح له خزائن الأرض، ويثبته ويلهمه الصواب والخير والفضل، ويطيل لنا في عمره وصحته وعافيته، وأن يثبت قلبه ويعين خطواته ويجعله معوانا لكل خير وسببا لكل بر وفضل».

مصر تشهد حالة من السعادة

وتابع: «مصر تشهد حالة من السعادة الحقيقية بعد المشهد الانتخابي، الذي يعد أكبر دليل على أن هذا الوطن مازال حيًا في قلوب أبنائه، إذ خرجت تلك الحشود والملايين بدافع الحب والغيرة على الوطن والخوف عليه.. الشعب وصل إلى درجة من الوعي والإدراك والانتماء للوطن، بما لا يسمح لأي أبواق مغرضة أن تشوش على المصريين وتزيف الحقائق على أرض الواقع».