خالد الجندي: الشباب لاعب جديد وقوة ضاربة في المشهد الانتخابي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من عجائب المشهد الانتخابي الراقي ظهور لاعب جديد كان بمثابة مفاجأة كبيرة، وهو شباب مصر الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب جاءوا ليشاركوا في صناعة الوطن.

8 ملايين شاب يشاركون في الانتخابات لأول مرة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم: «شباب مصر الذين أضيفوا مؤخرا إلى القواعد الانتخابية بلغوا 8 ملايين شاب لا يعرفون شيئا عن المساومة أو الابتزاز فهم جاءوا للمشاركة بالعملية الانتخابية وهم قيمة انتخابية وقوة ضاربة، وأصبحوا ملفتين للنظر في المشهد الانتخابي».

الوعي بقيمة الوطن

وأضاف: «مشاركة الشباب دليل كبير على الوعي بقيمة الوطن؛ فهم لم يعايشوا حروب 48 أو 67 أو 73 أو غيرها، هم في الحقيقة عندهم وعي وعزة نفس وأصالة جعلتهم جنودا لهذا الوطن عندما طلب منهم ذلك».

وتابع: «دول أولاد الوطن، لو طلب منهم إنهم يكونوا أسود، هيتحول الفرد الواحد منهم إلى كتيبة لحماية الوطن».