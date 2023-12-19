رئيس جامعة مطروح يفتتح معرض مقررات الفصل الدراسي الأول للطفولة

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي لمقررات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والعاملين والطالبات.

التطوير والتغيير الإيجابي

وأكد رئيس جامعة مطروح على إبداعات الطالبات والأعمال المعروضة في ظل حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها الذين يمثلون محور العملية التعليمية، وسعي الجامعة من خلال رسالتها ورؤيتها التعليمية واستراتيجيتها إلى التطوير والتغيير الإيجابي، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

التدريب الميداني واستراتيجيات التعلم

وقالت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة إن المعرض ضم العديد من المقررات، حيث جرى توظيف مقرر التدريب الميداني واستراتيجيات التعلم في الطفولة المبكرة، ومقرر سيكولوجية تعلم المفاهيم، في توعية الطفل بالمشروعات القومية مثل القرية الأوليمبية والعاصمة الإدارية ومشروع الضبعة النووية والمدينة التراثية والعلمين الجديدة.

مقرر المسرح والدراما في الطفولة المبكرة

وأضافت أن مقرر المسرح والدراما في الطفولة المبكرة تضمن عرضًا مسرحيًا عن معركة وادي ماجد، حيث جسدت الطالبات بطولات أبناء مطروح في صورة جذابة يتقبلها الأطفال ويتفاعلون معها، من خلال إحياء ذكرى انتصار أبناء المحافظة البواسل على قوات الاحتلال الإنجليزي، ذلك النصر الذي صار عيدًا قوميًا للمحافظة.

كما تضمن مقرر تعلم الرياضة والعلوم على العديد من الوسائل التعليمية والرياضية، بهدف توعية الأطفال بالمفاهيم المحيطة بهم كمفاهيم الكون، الفضاء، وطبقات الأرض، وأعضاء جسم الإنسان ووظائفها، والمفاهيم الرياضية كمفاهيم العدد وما قبل العدد، وضم مقرر التدريب الميداني وسائل تعليمية ولغوية وعرائس وخامات بيئة ولوحات فنية ومقرر التربية الموسيقية الذي اشتمل على آلات موسيقية ووسائل موسيقية تعليمية ولوحات فنية موسيقية ولوحات ديكولاج وكولاج وكتب موسيقية تعليمية، بالإضافة لمقرر التربية الفنية للفرقة الذي ضم لوحات تشكيل بالورق ومشغولات بالجلد، كما اشتمل مقرر قصص وحكايات على عرض عدد من المسرحيات بعرائس الماريونيت.