وزارة الزراعة: ننتج 3.6 مليون طن بصل من 250 ألف فدان سنويا

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، إنه يتم إنتاج تقاوي البصل من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الأسمدة والمبيدات على الفلاحين.

مساحة البصل المنزرعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أ مساحة البصل المنزرعة في مصر تقترب من 250 ألف فدان، لتنتج ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون طن سنويا، وجزء كبير من المحصول يذهب للاستهلاك المحلي والجزء الآخر يتم تصديره.

حملات تفتيش

وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة بالنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، مبينا أن المفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان تم إخفاؤها تحت القش، وعلى سبيل المثال كان في الجيزة 135 ألف كيلو، مشددًا على أن الوزارة تواجه محتكري البصل بإجراءات صارمة ومشددة وسيتم الضرب من حديد ضد هؤلاء، مبينا أن هناك فائضا من البصل لكن مع جشع التجار والعمل على إخفاء البصل أدى إلى هذه الأزمة.