عقيلة صالح: ما يحدث في غزة يدعونا إلى إعادة النظر لأنفسنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ مشهد غزة يجب أن تسانده الدول العربية كلها، ويجب أن تكون به كلمة واحدة وهو رفض التهجير القسري، لافتًا إلى أنَّ موقف إسرائيل ليس بغريب وجديد، مشددًا على أنَّ منا يحدث في غزة يدعونا إلى إعادة النظر بأنفسنا.

التهجير القسري أمر مرفوض

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ التهجير القسري أمر مرفوض تمامًا فكيف نطرد شعبا من بلده وأرضه، مشيرًا إلى أنَّ موقف مصر واضح وصريح وقوي، فالدعم المصري والعربي بالنسبة للأشقاء في فلسطين واضح لأنَّهم أشقائنا ويجب أن يستمر هذا الدعم.

العدوان على غزة

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «يجب أن يقف ذلك العدوان على فلسطين وسيتم ذلك عن طريق تأييد الأمم جميعها للقضية الفلسطينية».

وفي نهاية حواره، وجه «صالح» كلمة للشعب الليبي: «رسالتي للشعب الليبي الفرصة سانحة للخروج من هذه الأزمة عن طريق توحيد السلطة بواسطة الانتخابات ويجب أن نقبلها ونقبل الحكومة ودورها ومهمتها لإجراء هذه العملية لينتهي النزاع في ليبيا والمساعدة في الإعمار ولكن كل ذلك لن يتم إلا بمساندة الليبيين وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بأسرع وقت».