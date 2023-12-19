أستاذ مناعة تحذر من أطعمة تدمر الكبد: موجودة في كل بيت

حذرت الدكتورة أماني الشريف أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، من بعض الأطعمة التي تؤثر على الكبد وتدمر خلاياه: «ربنا نصحنا إننا نتناول الأطعمة الصحية فقط، فمعظم الأطعمة التى طعمها حلو، تُدمر الكبد، مثل المقليات واللحوم الحمراء، واللحوم الملبسة، والمخللات التي تحتوي على نسبة صوديوم كبيرة».

أضافت «الشريف»، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «السكريات أيضا تدمر الكبد، إذ تتحول السكريات إلى دهون تخزن في الكبد، وتسبب مرض الكبد الدهني».

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: «أيضا العصائر المحفوظة بها نسبة فركتوز عالية، ما يتسبب في الإصابة بـ أمراض الكبد، وأيضا الخضراوات المرشوشة بالمبيدات، تُدمر خلايا الكبد، فلو في أحد الأشخاص جرحه لا يلتئم بسرعة فهناك مشكلة كبيرة في الكبد».